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ФНЛ показала ролик о лиге ко дню футбола

10 декабря 2020, 12:58
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Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала ролик о турнире в честь всемирного дня футбола.

Видео содержит нарезку лучших моментов из матчей лиги и ее описанием.

«Самая искренняя. Самая жаркая. Самая холодная. Самая многонациональная. Самая протяженная. Самая сложная. Лучшая лига мира (по версии паблика ВГИК)», — говорится в ролике.

Ранее Футбольная национальная лига провела ребрендинг, представив новый логотип турнира. В понедельник, 7 декабря глава ФНЛ Игорь Ефремов объявил, что досрочно покидает свой пост.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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