ФНЛ показала ролик о лиге ко дню футбола
Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала ролик о турнире в честь всемирного дня футбола.
Видео содержит нарезку лучших моментов из матчей лиги и ее описанием.
«Самая искренняя. Самая жаркая. Самая холодная. Самая многонациональная. Самая протяженная. Самая сложная. Лучшая лига мира (по версии паблика ВГИК)», — говорится в ролике.
Поздравляем со Всемирным днём футбола!— ФНЛ (@FNLeague) December 10, 2020
Любите футбол! Смотрите футбол! Играйте в футбол! pic.twitter.com/FEZxk9a3RV
Ранее Футбольная национальная лига провела ребрендинг, представив новый логотип турнира. В понедельник, 7 декабря глава ФНЛ Игорь Ефремов объявил, что досрочно покидает свой пост.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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