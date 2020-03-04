ФНЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионе в Ярославле

«Шинник» не сможет провести матч 27-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Ротора» на своем поле. Лига запретила проводить матчи на домашней арене команды из Ярославля из-за неудовлетворительного качества поля. Матч пройдет на резервной арене.

На основании заключения комиссии ФНЛ, лига наложила запрет на проведение матчей Олимп-ФНЛ на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.



Таким образом, матч @FCShinnik — @RotorOfficial 15 марта должен пройти на резервной арене ярославцев. pic.twitter.com/IFKahyH5H3 — ФНЛ (@FNLeague) March 4, 2020

Главный стадион в Ярославле снова будет введен в эксплуатацию после устранения всех недочетов.

Напомним, что ранее из-за плохого качества газона был отменен матч 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Шинником» и «Уралом». Причем это случилось за несколько часов до стартового свистка.