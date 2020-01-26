Федор Щербаченко: «Талалаев вступил в конфликт с гендиром «Химок», так как хотел завести нового спонсора»

Известный тренер Федор Щербаченко — о ситуации в «Химках». На днях главный тренер команды Андрей Талалаев покинул свой пост, так как красно-черные не будут решать задачу по выходу в РПЛ.

— Начну с того, что губернатор изначально не обещал Андрею Талалаеву золотых гор, — отметил Щербаченко. — Так что никакой вектор у «Химок» не поменялся. Я разговаривал с Андреем еще в начале сезона. Он мне сказал, что на клуб выделили даже меньше денег, чем он ожидал. Тем не менее, согласился на работу в клубе.

Сейчас «Химки» находятся в зоне «стыков». Но губернатор, как я уже заметил выше, с самого начала не гарантировал им средств для РПЛ.

В итоге сложилась следующая ситуация. Был найден частный инвестор (и даже не один), который был готов вложить свои деньги в «Химки». Но при этом зайти в команду со всеми полномочиями. Однако клуб развивается поступательно, без скачков. Ориентируясь на свои возможности.

Если бы зашел новый спонсор, он бы управлял командой. Возник конфликт интересов. Нынешний генеральный директор «Химок» Василий Иванов придерживается той программы развития клуба, которая была утверждена на наблюдательном совете «Химок». И это, считаю, правильно. В противном случае команды нередко становятся банкротами, если отходят от генеральной линии развития. Так что тут я понимаю Иванова. Иначе мы бы говорили о совершенно новом клубе. Разрушать гораздо легче чем создавать.

Тренер в свою очередь хотел бы получить новые финансовые возможности, чтобы развернуться в плане комплектования, стратегических моментов. В итоге Талалаев вступил в конфликт с генеральным директором, что в принципе недопустимо. Все нужно решать в диалоге. А не в ультимативной форме. Чем это все закончилось — мы все прекрасно знаем. Хорошо, что в прессе все было обставлено достойно. Хотя мы понимаем, что там разгорались нешуточные страсти.

Талалаев отстаивал свою точку зрения, которая предполагала следующее: либо он побеждает, либо уходит. Наблюдательный совет «Химок» поддержал позицию гендира и принял отставку тренера, который не захотел больше работать в таких условиях. Это его право.

Кто теперь главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ? «Ротор». У него есть стадион, бюджет, желание и возможности. На второе место, как мне кажется, выходит «Нефтехимик», который сегодня поменял вектор развития. Команда усилилась, перед ней поставлена задача выйти в премьер-лигу. Нижнекамцы будут выступать сейчас в Саранске — свой стадион у них перестраивается. Правда, и он не будет соответствовать уровню РПЛ. Однако они смогут играть в Казани. Такой проблемы, как у «Тамбова», у них не возникнет.

Что касается «Нижнего Новгорода» и «Балтики», которые имеют стадионы, построенные к чемпионату мира-2018, то не исключаю, что и они поборются за выход в элитный дивизион. В принципе, им по силам попасть в «стыки». Радует, что губернаторы этих регионов уделяют внимание своим командам.