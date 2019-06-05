Фанаты "Торпедо" задали руководству клуба ряд вопросов о назначении Игнашевича

Объединение фанатов "Торпедо" "Запад-5" выразило недоумение обстоятельствами назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Рекордсмен сборной России по матчам ранее не имел опыта работы тренером, о его назначении было объявлено вчера. С предыдущим главным тренером Игорем Колывановым не был продлен контракт после выхода "Торпедо" в Олимп-ФНЛ.

"Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!

Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!

Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки "коней".

Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.

В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет", - говорится в заявлении фанатов.

"Вот наш новый тренер. Не ждали?" Голышак – о назначении Игнашевича