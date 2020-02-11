«Факел» попросит ФНЛ разрешения надеть траурные повязки в память о Рейнгольде

Воронежский «Факел» обратится в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) с просьбой разрешить команде выйти с траурными повязками на матч первенства с «Армавиром» в память о бывшем игроке клуба Валерии Рейнгольде. Об этом сообщил генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе.

- Мы обратимся в ФНЛ с просьбой провести первый матч весенней части сезона с траурными повязками, — цитирует «РИА Новости» Асхабадзе. — Надеюсь, «Армавир» как принимающая сторона нас поддержит в этом вопросе и согласится с нами.

Чемпион СССР 1962 года в составе московского «Спартака» Рейнгольд скончался во вторник на 78-м году жизни. «Факел» проведет матч 26-го тура ФНЛ в гостях против «Армавира» 9 марта. Ранее во вторник генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб попросит Российскую премьер-лигу (РПЛ) разрешить команде выйти на дерби с «Динамо» с траурными повязками.