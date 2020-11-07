«Факел» переиграл «Шинник», «Текстильщик» и «Краснодар-2» разошлись миром

В матче 20-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Факел» принимал «Шинник». Клуб из Воронежа победил со счетом 2:0.

Еще в одном матче тура «Текстильщик» и «Краснодар-2» сыграли вничью — 0:0.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Шинник» (Ярославль) — 2:0 (1:0)

Голы: Разборов, 17 (1:0). Дмитриев, 85 (2:0).

«Факел» (Воронеж): Саутин, Пейчинович, Брызгалов, Зайцев, Никитин (Максимов, 74), Дмитриев (Седов, 90+3), Акбашев (Петрусев, 71), Мазуров (Земсков, 46), Замалиев, Мастерной, Разборов (Почивалин, 90).

«Шинник» (Ярославль): Зириков, Евсеев, Покидышев, Щадин (Кутин, 76), Игнатович (Самойлов, 59), Бетюжнов, Зинков, Маляров (Самсонов, 46), Олейников (Носов, 30), Низамутдинов, Самодин (Гонгапшев, 61).

Предупреждения: Маляров, 13. Носов, 52. Евсеев, 62. Зинков, 64. Дмитриев, 80. Максимов, 82. Зайцев, 87.

Удаление: Зинков, 64.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

7 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Текстильщик» (Иваново) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Фомин, Морозов, Макушкин, Обивалин, Сидоров, Горюшкин, Батов, Маричев, Мнацаканян (Губочкин, 81), Альшанский (Бачинский, 77).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Пелих, Стежко, Мартынов (Текучев, 50), Ивашин, Якимов, Рзаев (Байрамян, 64. Бочко, 70), Апеков, Кутовой, Сабуа.

Предупреждения: Макушкин, 37. Альшанский, 38. Мнацаканян, 45+1. Маричев, 59. Горюшкин, 76. Фомин, 90+3.

Судья: Чебан (Москва).

7 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».