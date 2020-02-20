Евсеев выведен из состава «Ротора» и занимается с тренером по физподготовке

По данным «СЭ», полузащитник «Ротора» Алексей Евсеев выведен из состава команды, которая в эти дни проводит сбор на Кипре, участвуя в Кубке ФНЛ.

25-летний воспитанник «Зенита» тренируется в группе с еще двумя игроками — полузащитниками Артемом Поповым и Игорем Горбуновым под руководством тренера по физподготовке. По данным «Матч ТВ», Горбунов продолжит карьеру в «Армавире». Будущее Попова и Евсеева остается неизвестным.

Евсеев ранее выступал за «Зенит"-2, «Урал» и «Химки». В составе «Ротора» в этом сезоне он провел 16 матчей и забил 1 гол. Волгоградская команда после первой части первенства ФНЛ занимает первое место в таблице с 52 очками. (Дмитрий Зимин)