Евгений Калешин: «Ненавижу премию лучшему тренеру месяца. От нее испытываешь гордость и тщеславие»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин сказал, что не любит награду лучшему тренеру месяца. Он получил эту премию по итогам августа.

— Не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать не очень хорошие чувства — гордость и тщеславие, — цитирует официальный сайт ФНЛ Калешина. — Ни один тренер не может побеждать и лучшим быть один. Главное в футболе — это игроки.

Эта премия не моя, а нашего председателя совета директоров, генерального директора, ребят, которые готовят нам поле, нашего оператора, нашего повара Елены... Это их премия. Ненавижу эту премию. Она не отражает ничего, но заставляет чувствовать себя нехорошо.