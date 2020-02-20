«Енисей» вырвал победу в матче с «Ротором» на Кубке ФНЛ

В матче группового этапа Кубка ФНЛ «Енисей» обыграл «Ротор» (2:1).

У победителей отличились Александр Ломакин (с пенальти), и Владислав Шпитальный, который забил решающий мяч в конце игры. У «Ротора» с 11-метрового забил Евгений Песегов.

«Енисей» набрал четыре очка и идет вторым в группе А. «Ротор» с двумя очками на последнем, четвертом месте.

Кубок ФНЛ

Группа A

«Ротор» — «Енисей» — 1:2 (1:0)

Голы: Песегов, 3 — с пенальти (1:0). Ломакин, 81 — с пенальти (1:1). Шпитальный, 90+3 (1:2).

Судья: Крупская (Екатеринбург).

20 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».