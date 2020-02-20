«Енисей» вырвал победу в матче с «Ротором» на Кубке ФНЛ
20 февраля 2020, 13:02
В матче группового этапа Кубка ФНЛ «Енисей» обыграл «Ротор» (2:1).
У победителей отличились Александр Ломакин (с пенальти), и Владислав Шпитальный, который забил решающий мяч в конце игры. У «Ротора» с 11-метрового забил Евгений Песегов.
«Енисей» набрал четыре очка и идет вторым в группе А. «Ротор» с двумя очками на последнем, четвертом месте.
Кубок ФНЛ
Группа A
«Ротор» — «Енисей» — 1:2 (1:0)
Голы: Песегов, 3 — с пенальти (1:0). Ломакин, 81 — с пенальти (1:1). Шпитальный, 90+3 (1:2).
Судья: Крупская (Екатеринбург).
20 февраля. Пафос. Стадион «Ероскипу».
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