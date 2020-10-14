«Енисей» в ближайшее время примет решение по главному тренеру

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал последние результаты команды и ситуацию с главным тренером. После ухода Александра Тарханова исполняющим обязанности наставника является Александр Алферов.

— Два последних матча показывают, что игра возвращается, а самое главное — очки берем, — заявил «СЭ» Ивахов. — Это большой труд всего коллектива. Стоит ли ждать, что Алферова утвердят в качестве главного тренера? Александр Михайлович вместе с коллегами проделал серьезную работу. В силу объективных причин, связанных с заболеванием футболистов, он не сразу стал давать положительный результат. Но мы решили не делать поспешных выводов, доверились ему. Последние результаты показывают, что мы все сделали правильно. На сегодняшний момент он продолжает оставаться исполняющим обязанности. Думаю, что в ближайшее время будет решение. Впереди у нас несколько интересных матчей. В том числе, с московским «Спартаком» в Кубке России. Определяющим фактором, конечно, будет спортивный результат.

На данный момент меня больше всего радует, что, несмотря на все проблемы — разбирательство с рядом футболистов еще за тот сезон в РПЛ, коронавирус, уход тренера — мы все равно делаем все возможное для того, чтобы играть и побеждать. Слава богу есть хороший коллектив. Хотим, чтобы наша команда стала символом Красноярского края и положительным брендом. Мы к этому стремимся. (Севастиан Терлецкий)