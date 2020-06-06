Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления трех клубов ПФЛ на получение лицензии

В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также трех победителей групп ПФЛ — астраханскго «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче лицензии, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что ранее положительные заключения экспертной комиссии ФНЛ получили «Енисей», «Нижний Новгород», «СКА-Хабаровск», «Факел», «Чайка», «Томь», «Чертаново» и «Балтика».