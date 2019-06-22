19:01 22 июня | Футбол — Олимп - ФНЛ

Экс-хавбек "Спартака перешел в "Чайку"

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Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Леонтьев и вратарь Максим Киселев, в минувшем сезоне защищавший цвета "Сибири", стали игроками "Чайки".

Напомним, "Чайка" стала победителем первенства ПФЛ в зоне "Юг" и в следующем сезоне примет участие в ФНЛ.

 

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