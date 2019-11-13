Долги по зарплате перед футболистами «Мордовии» составляют около 2,5 месяца

Задолженность по зарплате перед футболистами «Мордовии» составляет порядка 2,5 месяца, сообщает ТАСС.

«Мордовия» занимает последнее место в первенстве Олимп — ФНЛ, набрав в 22 матчах 15 очков. Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что зарплата была выплачена за период до июля.

Долги по зарплате перед игроками существуют. По-моему, за два с половиной месяца, — отметил директор саранского клуба Николай Левин. — Мы занимаемся поиском, но никто не отзывается. Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики