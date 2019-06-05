Дмитрий Черышев дисквалифицирован на 1 матч за инцидент с Виталием Денисовым

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Нижнего Новгорода" Дмитрия Черышева на 1 матч.

На 41-й минуте ответного стыкового матча за право участвовать в РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) Черышев придержал за футболку футболиста самарцев Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был удален главным арбитром встречи Сергеем Карасевым.

– В протоколе инцидент с Черышевым указан как "вмешательство в действия судьи". Оскорблений ни в чей адрес не прозвучало, поэтому главный тренер "Нижнего Новгорода" дисквалифицирован на 1 матч первенства России, – сообщил глава КДК Артур Григорьянц. (Иван Торопцев)