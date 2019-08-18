Денис Бояринцев: «От скольких голов нас спас линейный? Вы главному задайте вопросы. То желтую дает, то красную»

Главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3) в матче 9-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

— Тяжело вдесятером всю игру играть, ребята бились, старались, даже гол удалось забить. Имеем то, что имеем, — сказал Бояринцев.

— От скольких голов линейный вас спас?

— Главному арбитру задайте эти вопросы. То желтую дает, то красную, непонятно. Я судейство не комментирую. Но раз вы задали вопрос. Надо начинать с первого тайма, а не со второго говорить о действиях арбитра.

— Во время матча нападающий Радченко стал отрабатывать назад, а Горюшкин пошел в атаку. Это был осознанный шаг

— Мы решили именно так игру закончить, поменяли молодого на молодого. Пришлось менять их позиции, тем более исход матча был предрешен, поэтому поэкспериментировали.

— «Торпедо» та команда, которая может выйти дивизионом выше?

— Мне их состав игроков и содержание игры нравится. Им вполне по силам занять первые четыре места в ФНЛ.

— Кто из игроков «Торпедо» был лучшим?

— Иван Сергеев — хороший нападающий, Илью Самошникова отмечу, он мне понравился. Рязанцев, Лебеденко — опытные игроки. Состав хороший, есть интересные ребята. Отмечать кого-либо нет смысла.

— Кто-то из их игроков мог выступать в РПЛ и не потеряться?

— Почему нет, вполне возможно. В РПЛ ничего страшного нет, все могут там играть. (Арман Мкртчян)

«Торпедо» Игнашевича обыграло «Текстильщик» и вернулось на первое место в турнирной таблице ФНЛ