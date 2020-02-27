«Чертаново» занял 7-е место на Кубке ФНЛ

В матче Олимп Кубка ФНЛ «Чертаново» обыграл молодежную сборную России (игроки не старше 20 лет). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чертаново».

Таким образом, клуб занял седьмое место на турнире.

Россия. Кубок ФНЛ

Матч за 7-е место

Россия U20 — «Чертаново» — 1:3 (0:2)

Голы: Витюгов, 5 — с пенальти (0:1). Горшков, 45+1 (0:2). Ежов, 63 (0:3). Каменщиков, 90 (1:3).

Предупреждение: Горшков, 45.

Удаление: Горшков (Чертаново), 59.

Судья: Буланов (Саранск).

27 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».