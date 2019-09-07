«Чертаново» ответило тренеру «Нефтехимика» на обвинения игрока в симуляции

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев остался недоволен судейством в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ против «Чертаново» (2:2). По его мнению, игрок нижнекамцев Денис Макаров не заслужил удаления.

«Я стоял буквально в паре метров и видел, что наш игрок играет в мяч! Оба футболиста упали, чертановец начал изображать какой-то фол и судья повелся», — заявил Уткульбаев.

В ответ на это «Чертаново» опубликовало скриншот эпизода, подписав его только эмодзи человечка с разведенными руками.