"Чертаново" на выезде обыграло "СКА-Хабаровск"

"Чертаново" одержало победу в гостевом матче 25-го тура Олимп-ФНЛ против "СКА-Хабаровск" (3:1).

В составе победителей дубль сделал Кирилл Колесниченко, еще один гол в активе Романа Ежова. У хозяев забил Иван Хомуха. У гостей на 84-й минуте был удален Дмитрий Цыпченко, у хозяев - Александр Радченко.

"Чертаново" набрало 41 очко и на данный момент занимает четвертое место. У "СКА-Хабаровск" 33 очка и 12-я позиция.

В следующем туре "Чертаново" примет "Мордовию", а "СКА-Хабаровск" на выезде сыграет с "Лучом".

Олимп-ФНЛ

25-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Чертаново" (Москва) - 1:3 (1:2)

Голы: Хомуха, 7 (1:0). Ежов, 26 (1:1). Колесниченко, 33 (1:2). Колесниченко, 70 (1:3).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз (Камеш, 46), Приндета, Хомуха, Квеквескири, Алейник (Радченко, 80), Кабутов, Черевко (Буйволов, 73), Казанков, Карасев (Малеев, 46), Булия.

"Чертаново": Ломаев, Паршиков, Бартасевич, Солдатенков, Колесниченко, Ежов (Евинов, 90+3), Пруцев, Горшков, Витюгов (Тюменцев, 82), Сарвели (Михайлов, 87), Прудников (Цыпченко, 67).

Предупреждения: Алейник, 18. Бартасевич, 60. Ежов, 62. Камеш, 90+2.

Удаления: Цыпченко, 84. Радченко, 84.

Судья: Васильев (Ижевск).

3 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.