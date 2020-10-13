«Чертаново» на выезде обыграло «Балтику»

«Чертаново» победило «Балтику» (2:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Юрий Завезен (с пенальти) и Дмитрий Молчанов. У хозяев забил Младен Кашчелан. «Балтика» играла в меньшинстве с 64-й минуты после удаления Максима Тишкина.

«Балтика» с 22 очками занимает десятое место. «Чертаново» на 18-м месте — 14 очков.

Олимп-ФНЛ

15-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Завезен, 2 — с пенальти (0:1). Кашчелан, 62 (1:1). Молчанов, 84 (1:2).

«Балтика»: Латышонок, Юрганов (Плопа, 46), Тишкин, Ковалев (Маклаков, 61), Плетнев (Мусаев, 45), Кузьмин (Жиронкин, 78), Шаваев, Кашчелан, Казаев, Макарчук, Маркин.

«Чертаново»: Абаев, Никитенков, Молодняков, Ляхов, Гудков, Левин (Надольский, 85), Герчиков, Тюменцев (Сулейманов, 90+5), Першин, Молтенинов (Молчанов, 75), Завезен (Рудковский, 68).

Предупреждения: Макарчук, 36. Кашчелан, 38. Тишкин, 38. Тюменцев, 40. Першин, 40. Шаваев, 44. Казаев, 88. Молчанов, 90+3. Никитенков, 90+4.

Удаление: Тишкин, 64.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

13 октября. Калининград. Стадион «Калининград».