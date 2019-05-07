Клуб Олимп-ФНЛ "Чертаново" может продолжить играть в спортивном городке "Лужников", сообщает ТАСС со ссылкой на директора клубной школы Николая Ларина. Из-за ремонта "Арены Чертаново" клуб начал сезон на пятитысячном стадионе "Авангард", затем переехал на резервный стадион "Локомотива" - десятитысячную "Сапсан Арену", а с апреля играет в Спортивном городке в "Лужниках", вмещающем 1872 зрителя. Недавно "Чертаново Арена" была реконструирована.

- Думаю, что частая смена стадионов никак не помешала футболистам. Правительство Москвы приняло решение, что мы должны играть в "Лужниках". Надеюсь, что мы обрели окончательный дом на ближайшее время. Все три матча у нас здесь аншлаг, очень комфортная арена, зрители и футболисты довольны, - сказал Ларин. - На нашем стадионе в Чертаново уже сделана трибуна, нужно лишь провести свет в соответствии с регламентом, поставить камеры видеонаблюдения. Не могу сказать, будем ли мы там играть, когда это все будет готово, потому что городу важно, чтобы в "Лужниках" была своя футбольная команда.

"Чертаново" занимает шестое место в Олимп-ФНЛ за три тура до конца сезона и сохраняет шансы на выход в плей-офф за место в РПЛ.