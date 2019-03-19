"Чертаново" и "Тамбов" разогревают игру видео стычки Глушенкова и Жиркова и кадрами драки

"Чертаново" и "Тамбов" перед мачтем 28-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ обменялись издевками в Твиттере.

"Чертаново" подогревает интерес к предстоящей игре с "Тамбовом". Москвичи вспомнили о стычке бывшего игрока, а ныне полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова и защитника "Зенита" Юрия Жиркова в матче 20-го тура чемпионата России (1:1). Отметим, что Жирков родился в Тамбове, где начал футбольную карьеру.

– Основное противостояние состоится 24 марта в 14:00 на "Сапсан Арена" (домашний стадион "Чертаново" – прим. "СЭ"), – написало "Чертаново".

"Тамбов" ответил не менее интересно. "Горожане" освежили в памяти драку с футболистами "Чертаново" в матче 10-го тура (2:2).

– Разгорев был в первом круге, – написал "Тамбов".

Разогрев был в первом круге 😉 pic.twitter.com/kNN33FW0eL – ФК "Тамбов" (@fctambov68) 18 марта 2019 г.

Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со "Спартаком"

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