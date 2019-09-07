«Чайка» одолела «Ротор» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Чайка» на свое поле одолела «Ротор» со счетом 2:1.

«Ротор» остается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. «Чайка» набрала 17 баллов и поднялась на 8-е место.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (2:0)

Голы: Шайморданов, 9 (1:0). Павленко, 29 (2:0). Павленко, 62 — в свои ворота (2:1).

«Чайка» (Песчанокопское): Арапов, Тумасян, Бычков, Дубовой, Шайморданов (Коржунов, 68), Павленко, Безденежных (Леонтьев, 46), Текучев (Васильев, 88), Карташов (Машнев, 58), Белоус (Хохлачев, 64), Подбельцев.

«Ротор» (Волгоград): Нестеренко, Удалый, Байрыев, Ткачук (Попов, 78), Пискунов, Ненахов (Николаев, 85), Алейник, Фатуллаев (Песегов, 70), Султонов (Горбунов, 32), Евсеев (Муллин, 71), Саная.

Предупреждения: Карташов, 10. Безденежных, 27. Байрыев, 33. Евсеев, 55. Ненахов, 58. Хохлачев, 80.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

7 сентября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки». 1980 зрителей.