Булия вернулся в «СКА-Хабаровск»
11:55
Нападающий Эдуард Булия вернулся в «СКА-Хабаровск». Форвард будет выступать за клуб до конца сезона, сообщает официальный сайт хабаровчан.
Это уже третий приход Булии в стан армейцев. Первый был в сезоне-2016/17, когда «СКА-Хабаровск» завоевал право выступать в премьер-лиге, а сам форвард провел 24 матча и забил 1 гол.
Год назад нападающий во второй раз пополнил ряды хабаровчан. В 13 матчах весенней части прошлого сезона Булия отметился двумя голами, а болельщики признали его лучшим игроком команды в марте.
Осеннюю часть нынешнего сезона 28-летний футболист провел в «Роторе» (11 матчей).
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/eduard-buliya-vozvrashchaetsya-v-khabarovsk/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...