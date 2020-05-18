«Будьте осторожны с желаниями». «Чертаново» высмеяло недопуск к РПЛ с помощью «Шоу Бенни Хилла»
«Чертаново» в официальном Twitter выложило шуточное видео, посвященное непопаданию команды в число участников премьер-лиги. Из-за пандемии коронавируса розыгрыш первенства ФНЛ был досрочно прерван. Столичный клуб финишировал на третьем месте, отстав от прямой путевки в РПЛ только по дополнительным показателям. При этом руководство РФС приняло решение отказаться от стыковых матчей, лишив тем самым «Чертаново» и «Торпедо» шансов на выход в премьер-лигу.
Свои неприятные приключения «Чертаново» обыграло в виде ролика из «Шоу Бенни Хилла» с колодцем желаний.
? Рекомендуем к просмотру: короткая видеоверсия сезона-2019/20 глазами ФК «Чертаново»— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) May 18, 2020
В главных ролях:
? #Чертаново
? @FNLeague
? @premierliga
? @rfsruofficial
? #COVID19
?? Будьте осторожны со своими желаниями! pic.twitter.com/IIOQmZXr25