Официальный сайт ФНЛ опубликовал символическую сборную 13-го тура. Возглавил ее рулевой «Химок» Денис Бояринцев. Подмосковный клуб под его руководством одолел «Чайку» (1:0).

Три футболиста вошли в символическую сборную третий раз за сезон. Среди них — 36-летний форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко. Форвард отличился в игре с «Краснодаром-2» (2:1).

Полностью сборная выглядит следующим образом: Александр Саутин («Авангард») — Алексей Горюшкин («Текстильщик»), Наилсон («Балтика»), Илья Зуев («Нижний Новгород»), Максим Ненахов («Ротор») — Артем Полярус («Химки», 3-й раз в символической сборной), Олег Алейник («Ротор», 2), Вячеслав Зиньков («Шинник»), Ильнур Альшин («Балтика», 2) — Игорь Лебеденко («Торпедо», 3), Амур Калмыков («Армавир», 3).