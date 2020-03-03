Базу «Мордовии» оценивают для продажи после ареста за долги

Специалисты оценивают стоимость спортивной базы «Мордовии» для дальнейшей продажи после ареста приставами, утверждает РИА «Новости». Базу «Мордовии» арестовали за долги перед компанией «Строй-Инжиниринг».

«Мордовия» арендовала стадион, построенный к чемпионату мира, для матчей в ФНЛ, но аренду осилить не смогла.

После 25 туров чемпионата Олимп — ФНЛ «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.