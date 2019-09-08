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«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ

17:54
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В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 1:5 (1:0)

Голы: Сидоров, 5 (1:0). Аллеф, 54 (1:1). Маркин, 69 (1:2). Аллеф, 86 — с пенальти (1:3). Маркин, 88 — с пенальти (1:4). Аллеф, 90+1 (1:5).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Н.Радченко (Щаницин, 75), Сараев (Путилин, 68), Макушкин, Андреев (Юрченко, 67), Горюшкин, Батов, Мухаметзянов (Солодков, 55), Сидоров, А.Радченко, Трегулов (Попов, 57).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Маклаков (Дудиев, 76), Наилсон, Чочиев (Глушков, 29), Кашчелан, Шаваев (Казаев, 73), Кузьмин, Макарчук, Маркин (Жиронкин, 89), Аллеф.

Предупреждение: Мухаметзянов, 10.

Удаление: А.Радченко, 90+3.

Судья: Кукуян (Сочи).

8 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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