"Авангард" арендовал у ЦСКА полузащитника Макарова

Пресс-службы ЦСКА и курского "Авангарда" сообщили о переходе из столичного клуба на правах аренды до конца сезона полузащитника армейцев Александра Макарова. 22-летний хавбек ранее на правах аренды выступал за "Балтику" и "Тосно".

В составе ЦСКА на счету Макарова всего два матча. Первую половину сезона футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок. В январе и феврале хавбек тренировался на двух сборах с тульским "Арсеналом", а затем отправился в "Авангард".

В 2013 году в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы.