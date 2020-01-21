«Армавир» подписал уроженца Одессы Иллой-Айета

«Армавир» подписал контракт с защитником Владисом-Эммерсоном Иллой-Айетом, сообщает официальный сайт Олимп-ФНЛ. 24-летний футболист — уроженец Одессы, он родился в семье беженцев из республики Конго.

Ранее Иллой-Айет защищал цвета одесского «Черноморца», «Карпат», «Нивы», донецкого «Олимпика», датского «Вайле» и гонконгского «Гуанчжоу Фули». В 2017 году он дебютировал в сборной Конго и забил гол в дебютной игре против Ганы, а ранее выступал за юношескую сборную Украины.