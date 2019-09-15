«Армавир» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ
В матче 13-го тура чемпионата России Олимп-ФНЛ «Армавир» принимал «Чертаново». Соперники сыграли вничью — 1:1.
«Чертаново» набрало 22 очка и занимает четвертое место в чемпионате.
Олимп — ФНЛ
13-й тур
«Армавир» — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (1:0)
Голы: Калмыков, 33 (1:0). Сарвели, 68 (1:1).
«Армавир»: Матюша, Концедалов, Тен, Хайруллов, Тучевич, Лусикян (Поляков, 59), Замалиев, Падерин (Безлихотнов, 59), Гурфов, Переверзев (Рзаев, 75), Калмыков (Абдул Гафар, 75. Васильев, 90).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Солдатенков, Кондаков (Бартасевич, 71), Редькович, Горшков, Ежов (Канищев, 90+2), Витюгов, Пруцев (Прудников, 79), Герчиков (Великородный, 62), Сарвели, Цыпченко.
Предупреждения: Гурфов, 55. Тучевич, 77. Рзаев, 82. Безлихотнов, 83. Замалиев, 89. Редькович, 89.
Удаление: Концедалов, 87 (срыв атаки).
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
15 сентября. Армавир. Стадион «Юность».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/