Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Армавир» и «Чертаново» сыграли вничью в матче ФНЛ

15 сентября 2019, 19:36
Теги:

В матче 13-го тура чемпионата России Олимп-ФНЛ «Армавир» принимал «Чертаново». Соперники сыграли вничью — 1:1.

«Чертаново» набрало 22 очка и занимает четвертое место в чемпионате.

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Армавир» — «Чертаново» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Калмыков, 33 (1:0). Сарвели, 68 (1:1).

«Армавир»: Матюша, Концедалов, Тен, Хайруллов, Тучевич, Лусикян (Поляков, 59), Замалиев, Падерин (Безлихотнов, 59), Гурфов, Переверзев (Рзаев, 75), Калмыков (Абдул Гафар, 75. Васильев, 90).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Солдатенков, Кондаков (Бартасевич, 71), Редькович, Горшков, Ежов (Канищев, 90+2), Витюгов, Пруцев (Прудников, 79), Герчиков (Великородный, 62), Сарвели, Цыпченко.

Предупреждения: Гурфов, 55. Тучевич, 77. Рзаев, 82. Безлихотнов, 83. Замалиев, 89. Редькович, 89.

Удаление: Концедалов, 87 (срыв атаки).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

15 сентября. Армавир. Стадион «Юность».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир