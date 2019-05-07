Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал, что арбитр Анастасия Пустовойтова может судить матчи ФНЛ в следующем сезоне . Ранее она получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".

– Все, что зависит от меня и департамента, мы сделали. Мы привлекали ее к работе в ПФЛ, также она работала на кубке ФНЛ на Кипре. Помимо этого она сдала мужской тест на сборах, прогрессирует. Говорить о РПЛ пока рано, но если все будет идти хорошо, на следующий год мы внесем ее в список арбитров, которые могут судить в ФНЛ. Если все получится, то я был бы только рад, – сказал Егоров. (Юлия Яковлева)