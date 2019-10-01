Андрей Талалаев: «Моюсь всегда после игры, чтобы не приходить потным и грязным к журналистам»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Балтики» (0:1) в 15-м туре ФНЛ. Ранее подмосковная команда в Кубке разгромила «Рубин».

— Для меня это был ожидаемый исход, — цитирует News.ru Талалаева. — Общались перед матчем с тренерским штабом, говорили о том, что у команды не то настроение после победы над казанским «Рубином» в Кубке России. Мы знали, что «Балтика» проводит хорошую серию, они последний раз проигрывали в начале августа. Хотели немного поменять состав, выпустить на поле, как мы думали, «голодных» до футбола ребят. Мы этого «голода» так и не увидели, поэтому к началу второй части встречи произвели четыре замены. Нам, к сожалению, не хватило мастерства в данном матче. Меня устроил тот футбол, который «Химки» показывали во вторые 45 минут, надо было только забивать мячи в ворота соперника.

— Вы долго не приходили на послематчевую пресс-конференцию. Был серьезный разговор с футболистами, разбор полетов?

— Я моюсь всегда после игры, чтобы не приходить потным и грязным к журналистам. Так что никакого разговора у нас не было. Зачем после встречи сразу выносить эмоции? Мы объединили команду на поле, так как вместе добиваемся побед и вместе проигрываем.