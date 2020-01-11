Алексей Поляков стал тренером вратарей «Торпедо»

Бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Локомотива» Алексей Поляков вошел в тренерский штаб «Торпедо». Он будет работать с вратарями команды, сообщает Instagram московского клуба.

За свою карьеру Поляков становился серебряным и бронзовым (трижды) призером чемпионата России. В 2005 году он выигрывал Суперкубок России и Кубок Содружества.

После окончания карьеры он перешел на тренерскую деятельность и работал с вратарями в системе «Локомотива».