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Алексей Поляков стал тренером вратарей «Торпедо»

11 января 2020, 15:37
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Бывший голкипер «Крыльев Советов» и «Локомотива» Алексей Поляков вошел в тренерский штаб «Торпедо». Он будет работать с вратарями команды, сообщает Instagram московского клуба.

За свою карьеру Поляков становился серебряным и бронзовым (трижды) призером чемпионата России. В 2005 году он выигрывал Суперкубок России и Кубок Содружества.

После окончания карьеры он перешел на тренерскую деятельность и работал с вратарями в системе «Локомотива».

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