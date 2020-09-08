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Александр Кержаков провел переговоры с «Томью»

8 сентября 2020, 19:42
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Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков сообщил, что провел переговоры с «Томью».

Ранее томский клуб покинул главный тренер Василий Баскаков, исполняющим обязанности назначен Виктор Себелев.

- Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся, — приводит слова Кержакова ТАСС. — Больше ничего сказать не могу. У меня сейчас есть работа, я старший тренер юношеской сборной России, у нас еще будут игры в октябре.

«Томь» после семи матчей в ФНЛ занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9402741

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