Александр Кержаков провел переговоры с «Томью»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков сообщил, что провел переговоры с «Томью».

Ранее томский клуб покинул главный тренер Василий Баскаков, исполняющим обязанности назначен Виктор Себелев.

- Разговор с представителями томского клуба у меня состоялся, — приводит слова Кержакова ТАСС. — Больше ничего сказать не могу. У меня сейчас есть работа, я старший тренер юношеской сборной России, у нас еще будут игры в октябре.

«Томь» после семи матчей в ФНЛ занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, набрав два очка.