Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Алдонин завершил карьеру в 2014 года. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего играл в нижегородской «Волге».

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в таблице Олимп-ФНЛ.