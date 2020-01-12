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Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

12 января 2020, 19:17
Евгений Алдонин. Фото ФК «Торпедо»
Евгений Алдонин. Фото ФК «Торпедо»
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Алдонин завершил карьеру в 2014 года. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год, после чего играл в нижегородской «Волге».

«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в таблице Олимп-ФНЛ.

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