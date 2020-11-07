«Алания» и «СКА-Хабаровск» забили по пять мячей своим соперникам

«Алания» разгромила «Балтику» в матче 20-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Владикавказа победила со счетом 5:0.

В другом матче «СКА-Хабаровск» на выезде с крупным счетом обыграл «Динамо» из Брянска — 5:2.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Балтика» (Калининград) — 5:0 (1:0)

Голы: Хадарцев, 17 — с пенальти (1:0). Качмазов, 57 (2:0). Шавлохов, 61 (3:0). Гурциев, 65 (4:0). Гурциев, 77 (5:0).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Кокоев, Качмазов, Шавлохов, Кочиев, Хугаев (Цараев, 70), Магомедов (Хосонов, 70), Гиоргобиани (Хабалов, 65), Машуков (Суанов, 74), Хадарцев (Гурциев, 65).

«Балтика» (Калининград): Волк, Юрганов, Тишкин, Мещанинов, Ковалев, Джамилов (Кузьмин, 80), Казаев (Плетнев, 25), Альшин, Демьянов (Мусаев, 80), Дудиев, Аллеф (Гелоян, 63).

Предупреждения: Солдатенко, 20. Тишкин, 20. Юрганов, 27. Качмазов, 37. Хосонов, 74.

Судья: Сафьян (Москва).

7 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Динамо Бр» (Брянск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:5 (2:1)

Голы: Мараев, 9 (1:0). Базелюк, 21 (1:1). Каретник, 23 (2:1). Базелюк, 47 (2:2). Квеквескири, 49 (2:3). Брагин, 56 (2:4). Базелюк, 64 — с пенальти (2:5).

«Динамо Бр» (Брянск): Кузнецов, Сапаев, Никитин, Васильев, Першин (Пикатов, 61), Валикаев, Каретник (Сорокин, 81), Дрогунов (Шебанов, 73), Мараев (Укомский, 55), Агуреев (Баранов, 54), Вотинов.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Илик (Мануйлов, 69), Грачев, Суслов, Труфанов, Батютин (Оанча, 75), Квеквескири, Мартусевич, Гаджимурадов (Эльмурзаев, 90+3), Брагин (Кенесов, 69), Базелюк (Горулев, 79).

Предупреждения: Квеквескири, 12. Труфанов, 14. Каретник, 14. Агуреев, 29. Сапаев, 35. Вотинов, 45. Брагин, 59. Грачев, 86.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

7 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».