«Акрон» арендовал полузащитника «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Давид Бидловский перешел в «Акрон». В стан красно-черных 21-летний футболист перешел на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает сайт «Акрона».

В составе «Оренбурга» Бидловский сыграл во всех турнирах: в ПФЛ, молодежном первенстве, Кубке России, ФНЛ и даже РПЛ. В 40 матчах хавбек записал на свой счет четыре мяча.