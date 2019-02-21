Агент Давыдова: "Денис подписал контракт с "Нижним Новгородом" на полгода"

Иван Бакулин, агент нападающего Дениса Давыдова сообщил "СЭ", что его клиент подписал контракт сроком на полгода с выступающим в Олимп-ФНЛ "Нижним Новогородом".

19 февраля 23-летний форвард расторг соглашение со "Спартаком" по обоюдному согласию сторон.

В сентябре 2015 года Давыдов дебютировал за основу красно-белых и провел в общей сложности 37 матчей. На его счету один гол в чемпионате России – 25 октября 2015 года в победном дерби с "Динамо" (3:2).

– Денис подписал с "Нижним Новгородом" контракт на полгода, – сказал Бакулин. – Решение о продлении договора на год стороны примут после окончания сезона. Сейчас футболист находится в расположении команды в Турции. (Арман Мкртчян)