15-летний Пиняев попал в сборную 1-го тура ФНЛ
Пресс-служба Футбольной национальной лиги представила на официальной странице турнира в Twitter символическую сборную 1-го тура сезона-2020/21.
В команду попал 15-летний полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев, дебютировавший в матче против «Спартака-2» (1:2) и отдавший результативную передачу через полминуты после выхода на поле на замену.
Голкипер: Максим Бориско («Балтика»)
Защитники: Владимир Хозин («Чайка»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Роман Локтионов («Волгарь»), Артём Макарчук («Балтика»)
Полузащитники: Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Михаил Игнатов («Спартак-2»), Никита Дорофеев («Шинник»), Сергей Пиняев («Чертаново»)
Форварды: Сильванус Нимели («Спартак-2»), Артём Погосов («Волгарь»)
Главный тренер: Магомед Адиев («Чайка»)
В символическую сборную 1-го тура Олимп-ФНЛ вошли представители восьми клубов лиги. От «Балтики», «Волгаря» и «Спартака-2» в ней по два футболиста. Что касается «Чайки», то она представлена еще и главным тренером Магомедом Адиевым. pic.twitter.com/nnmq0T2dKM— ФНЛ (@FNLeague) August 4, 2020