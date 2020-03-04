«Зенит» сыграет с «Ахматом» в лазурной форме

«Зенит» сыграет в лазурной форме в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Ахмата». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня в Грозном. Начало в 18.00 по московскому времени.