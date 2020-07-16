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Из-за него ушел в отставку Валентин Иванов. Кто будет судить игру «Зенит» — «Спартак»

16 июля 2020, 16:55
2 октября 2016 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 4:2. Сергей Иванов (справа). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
2 октября 2016 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 4:2. Сергей Иванов (справа). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главным арбитром полуфинального матча «Зенит» — «Спартак», который пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге, назначен Сергей Иванов.

Фактически кандидатов на обслуживание этой игры было немного: пять арбитров ФИФА Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин, Сергей Иванов и Владимир Москалев, а также Михаил Вилков. Трое первых — москвичи, им сейчас разрешают обслуживать игры столичных команд с немосковскими. Предполагалось, что выберут как раз кого-то из них, например, Карасева или Еськова. Но предпочли ростовчанина.

В связи с игрой «Зенит» — «Спартак» сразу вспоминается скандал осени 2016 года, когда 2 октября после победы зенитовцев со счетом 4:2 красно-белые выразили бурное недовольство судейством. После этого в отставку подал глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов. С учетом случившегося тогда он больше не хочет возвращаться в наш футбол и работает инструктором ФИФА.

Иванова не назначали на игры «Спартака» два с лишним года, пока тот случай не забылся. Сейчас он считается одним из ведущих арбитров РПЛ. И ему уже пора обслуживать матчи такого уровня. Тем более что в марте этого года он работал на игре «Спартак» — ЦСКА (3:2). (Александр Бобров)

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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