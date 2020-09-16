Кубок России: расписание и трансляции всех матчей
Матчи Бетсити-Кубка России.
16 сентября, среда
«Ленинградец» — «Уфа» — 0:1 (0:0)
Гол: Бизяк, 58.
«Ленинградец»: Будачев, Костин, Пинчук, Анисимов, Баширов, Савицкий, Шиков, Поляков, Розманов (Николаев, 60), Хлусов, Лучин (Умаров, 46).
«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Данченко, Табидзе, Неделчару, Голубев, Гиоргобиани, Тилль, Жамалетдинов, Бизяк.
Предупреждения: Табидзе, 48. Костин, 68. Сухов, 78. Голубев, 90.
Судья: Фисенко (Владивосток).
16 сентября. Рощино. Стадион «Рощино Арена».
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Тамбов» — 1:2 (0:1)
Голы: Онугха, 22 (0:1). Панченко, 81 (0:2). Кренделев, 90+4 — с пенальти (1:2).
«Машук-КМВ» (Пятигорск): Калюжный, Лебедев, Данилов, Алборов (Цыганов, 46), Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов (Григорян, 86), Цакоев (Карибов, 85), Родин, Дулаев (Ашинов, 89).
«Тамбов»: Чагров, Шляков, Таказов, Грицаенко (Тетрашвили, 46), Головня, Килин, Костюков (Каплиенко, 46), Кабахидзе, Балашов (Карасев, 84), Карапетян (Обухов, 46), Онугха (Панченко, 58).
Предупреждения: Онугха, 31. Кренделев, 74. Кабахидзе, 75. Шляков, 80.
Судья: Костевич (Курск).
16 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
«Волга Ул» (Ульяновск) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:3 (0:2)
Голы: Панюков, 15 (0:1). Панюков, 44 — с пенальти (0:2). Караев, 90 (0:3).
«Волга Ул» (Ульяновск): Сем.Морозов, Цыганцов, Устинов, Захаров, Максименков, Клопков (Махмутов, 46), Горелишвили, Ден.Рахманов (Тутаев, 87), Дм.Рахманов (Сайгушев, 86), Паскин (Сорокин, 46), Карпухин (Карпук, 63).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 46), Магомадов, Мишкич, Шаболин (Гусейнов, 85), Бикфалви, Панюков (Караев, 71).
Предупреждения: Клопков, 16. Йовичич, 38. Магомадов, 53.
Судья: Шафеев (Волгоград).
16 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».
«Звезда П» (Пермь) — «Сочи» — 0:1 (0:1)
Гол: Юсупов, 20.
«Звезда П» (Пермь): Аржевитин, Ситников, Князев, Мосунов, Иванов, Тюкалов, Рябокобыленко (Парамонов, 80), Лаук (Чунихин, 70), Зуев (Секретов, 59), Голдобин, Субботин (Абдрашитов, 59).
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Набиуллин (Терехов, 83), Калугин, Миладинович, Юсупов (Колдунов, 74), Пруцев (Жоаузинью, 61), Боковой (Немченко, 46), Руденко (Бурмистров, 61).
Предупреждения: Пруцев, 10. Юсупов, 12. Рябокобыленко, 45. Зуев, 57. Немченко, 89.
Судья: Петренко (Новосибирск).
16 сентября. Пермь. Стадион «Звезда».
«Черноморец Н» (Новороссийск) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (1:1)
Голы: Омаров, 7 (1:0). Бегич, 26 (1:1). Хван Ин Бом, 52 (1:2). Макаров, 62 (1:3). Матюшенко, 69 (2:3). Макаров, 89 (2:4).
«Черноморец Н» (Новороссийск): Аверкиев, Мустафин, Гараев, Гришин, Омаров, Ахмедханов, Антонов (Панамарев, 71), Пацев (Тимошенко, 72), Магомедов, Климов (Смыр, 83), Барцов (Матюшенко, 60).
«Рубин» (Казань): Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Тарасов, Иг.Коновалов, Йевтич (Зуев, 90), Бакаев (Макаров, 61), Самошников, Хван Ин Бом, Игнатьев (Косарев, 72).
Предупреждения: Самошников, 16. Омаров, 84.
Судья: Машлякевич (Москва).
16 сентября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
«Родина» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:1)
Голы: Соболев, 35 (0:1). Урунов, 53 (0:2). Айртон, 56 (0:3). Зобнин, 59 (0:4). Абдусаламов, 61 (1:4). Понсе, 80 (1:5).
«Родина» (Москва): Сальников, Юдинцев (Шадринцев, 78), Волков, Катаев, Коротков, Шавель (Лактионов, 57), Ламанов (Пичугин, 78), Филиппов, Айрапетян (Мальцев, 46), Еременко (Иванченко, 60), Абдусаламов.
«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Кутепов, Джикия (Гапонов, 81), Зобнин (Маркитесов, 62), Урунов, Крал (Умяров, 71), Айртон (Голосов, 62), Кокорин (Понсе, 62), Соболев, Бакаев.
Предупреждение: Юдинцев, 50.
Судья: Фролов (Москва).
16 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр