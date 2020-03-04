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Все билеты на матч «Спартак» — ЦСКА проданы

11:24
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Проданы все билеты на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА, сообщил владелец красно-белых Леонид Федун.

— У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы, — цитируют Федуна «Известия». — Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.

Матч «Спартак» — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://iz.ru/982640/sevastian-terletckii/sold-aut-udachi-na-kubkovoe-derbi-spartaka-i-tcska-vse-bilety-prodany

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 8145
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Как закончится четвертьфинал Кубка-2019/20 «Спартак» — ЦСКА?
Победой «Спартака» в основное время
49.6%
Победой «Спартака» в дополнительное время
4.2%
Победой «Спартака» в серии пенальти
2.1%
Победой ЦСКА в основное время
36.1%
Победой ЦСКА в дополнительное время
3.8%
Победой ЦСКА в серии пенальти
4.1%
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