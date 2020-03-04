Проданы все билеты на матч 1/4 финала Олимп-Кубка России «Спартак» — ЦСКА, сообщил владелец красно-белых Леонид Федун.

— У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы, — цитируют Федуна «Известия». — Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра.

Матч «Спартак» — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.