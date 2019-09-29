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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Владимир Дядюн: «Трудно говорить о том, почему оказался невостребован в премьер-лиге»

07:24
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Нападающий «Химок» Владимир Дядюн в интервью «Известиям» отметил, что команда серьезно настроена на этот сезон. Также он поделился мнением, почему не был востребован в РПЛ.

— Есть объяснение, почему в последние полтора года вы оказались невостребованы на уровне премьер-лиги?

— Объяснения нет. Есть много сугубо личных факторов. Можно объяснять и не объяснять. Все это может быть так и не так. Поэтому трудно говорить об этом. Надо просто делать свое дело.

— По вашим ощущениям, «Химки» уже готовы идти в премьер-лигу?

— У нас почти весь сезон впереди. Мы даже половину чемпионата не сыграли. Поэтому нам предстоит много работы и игры. Нам есть что доказывать — и себе, и другим. Так что настроены серьезно и хотим побеждать.

Дополнительная информация

https://iz.ru/926572/aleksei-fomin/nam-v-khimkakh-est-chto-dokazyvat-i-sebe-i-drugim

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