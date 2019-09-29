Владимир Дядюн: «Химки» играли в свой футбол с «Рубином»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн в интервью «Известиям» отметил, что команда играла в свой футбол в 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Рубина».

— Судя по счету, «Рубин» вам не много проблем создал. А в плане содержания игры были трудности с казанской командой?

— Мы готовились к игре. Знали, как действует соперник. Предложили ему активный прессинг, весь матч его применяли. У «Рубина» был контроль мяча, его игроки пытались играть в футбол, заходить в нашу штрафную, но в принципе проблем «Химкам» не создали. Хотя команда играющая.

— На кубковый матч против команды премьер-лиги тактика «Химок» менялась по сравнению с тем, во что играете в ФНЛ?

— Нет, мы играли в свой футбол. Зачем что-то менять под Кубок? Мы знаем, какую игру хотим показывать, всё время отрабатываем это на тренировках от недели к неделе. И не меняем стиль.

— Вообще не было соблазна перестроить игру специально под соперника из элитного дивизиона?

— Наоборот, мы хотели проверить силы, играя именно в свой футбол. Хорошо, что получилось реализовать моменты, навязать свою игру.

— Верите в то, что «Химки» могут побороться за победу в Кубке России?

— Ну а как без веры? Вспомните, как в прошлом году в финале «Тосно» и курский «Авангард» играли. Всегда надо верить — без этого никуда.