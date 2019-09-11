В РФС приняли решение: все матчи 1/16 финала Кубка состоятся 25 сентября

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил о том, что все игры 1/16 финала Олимп-Кубка России должны пройти в один день. Дата — среда, 25 сентября.

— Конечно же мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов, — заметил Мельников. — РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того, РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 финала Кубка России состоятся в один день — 25 сентября. (Александр Рогулев)