В матче «Ахмат» — «Луч» на поле выбежал болельщик. Клуб из Грозного получил штраф в 120 тысяч рублей
15:37
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 1/8 финала Кубка России «Ахмат» — «Луч» (5:1).
— Болельщик «Ахмата» выбежал на поле по ходу матча и пробежал около 10 метров, после чего был задержан. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица «Ахмат» оштрафован на 120 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)
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