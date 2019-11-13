Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 1/8 финала Кубка России «Ахмат» — «Луч» (5:1).

— Болельщик «Ахмата» выбежал на поле по ходу матча и пробежал около 10 метров, после чего был задержан. За необеспечение безопасности и появление на поле постороннего лица «Ахмат» оштрафован на 120 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)