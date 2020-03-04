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«Урал»: «Вместо матча команда проведет тренировку в зале, а завтра покинет гостеприимный Ярославль»

17:16

«Урал» в официальном Twitter поделился планами команды после отмены игры 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Шинника». Матч должен был состояться сегодня, 4 марта, но был перенесен на неопределенный срок в связи с неготовностью поля в Ярославле.

«Вместо матча «Шинник» — «Урал» наша команда сегодня проведёт тренировку в тренажерном зале, а завтра покинет гостеприимный Ярославль и полетит в Сочи готовиться к ближайшему матчу премьер-лиги», — говорится в заявлении «Урала».

Игра 21-го тура Тинькофф-чемпионата России «Сочи» — «Урал» состоится 8 марта.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCURAL/status/1235198365471830017

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