«Урал» сыграет с «Арсеналом» дома в 1/8 финала Кубка России

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что «Урал» примет «Арсенал» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.

Екатеринбуржцы — финалисты предыдущего розыгрыша Кубка — обыграли в 1/16 финала «Черноморец» (2:0), «Арсенал» прошел «Факел» (2:1). Победитель этой пары встретится в 1/4 финала турнира с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник». (Иван Торопцев)

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