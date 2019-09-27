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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Урал» сыграет с «Арсеналом» дома в 1/8 финала Кубка России

27 сентября 2019, 14:17
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По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что «Урал» примет «Арсенал» на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге.

Екатеринбуржцы — финалисты предыдущего розыгрыша Кубка — обыграли в 1/16 финала «Черноморец» (2:0), «Арсенал» прошел «Факел» (2:1). Победитель этой пары встретится в 1/4 финала турнира с победителем пары «Нижний Новгород» — «Шинник». (Иван Торопцев)

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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