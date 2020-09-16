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«Урал» разгромил «Волгу» в Кубке России, Панюков сделал дубль

16 сентября 2020, 18:58

«Урал» разгромил ульяновскую «Волгу» в матче группового раунда Бетсити-Кубка России — 3:0. Дубль в составе екатеринбуржцев оформил Андрей Панюков.

Также в группе 1 выступает «Велес».

Бетсити Кубок России

Элитный групповой раунд

«Волга» (Ульяновск) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:3 (0:2)

Голы: Панюков, 15 (0:1). Панюков, 44 — с пенальти (0:2). Караев, 90 (0:3).

«Волга»: Сем.Морозов, Цыганцов, Устинов, Захаров, Максименков, Клопков (Махмутов, 46), Горелишвили, Ден.Рахманов (Тутаев, 87), Дм.Рахманов (Сайгушев, 86), Паскин (Сорокин, 46), Карпухин (Карпук, 63).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 46), Магомадов, Мишкич, Шаболин (Гусейнов, 85), Бикфалви, Панюков (Караев, 71).

Предупреждения: Клопков, 16. Йовичич, 38. Магомадов, 53.

Судья: Шафеев (Волгоград).

16 сентября. Ульяновск. Стадион «Труд».

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